Тен Хаг: «Угарте будет очень важен для «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ждёт, когда полузащитник Мануэль Угарте освоится в клубе.

23-летний игрок был приобретён английским грандом в конце августа у «ПСЖ». Уругваец успел провести два матча за новую команду.

«Сейчас для Угарте крайне важно привыкнуть к клубу, команде, нашей игровой модели, принципам, чтобы понять, какой вклад он может внести. Вы увидите, что он будет очень важным игроком для нас», – приводит журналист Лаури Уитуэлл слова тен Хага.

В 19:30 по московскому времени стартует выездная для «Манчестер Юнайтед» встреча пятого тура Английской премьер-лиги с «Кристал Пэлас».