Мареска: «У «Челси» хороший состав, но «Манчестер Сити» и «Арсенал», конечно, превосходят нас»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска оценил состав своей команды на фоне конкурентов.

Летом «синие» провернули множество подписаний, потратив более 230 млн евро на новичков, но и на продажах заработали весьма приличную сумму – около 200 млн евро.

«Думаю, у нас очень хороший состав, но есть такие клубы, как «Манчестер Сити» и «Арсенал», которые, конечно, превосходят нас. Думаю, теперь наша цель [на трансферном рынке] – совершать меньше сделок, но быть конкретнее. Такую задачу мы ставим на январь и следующее лето. Надеюсь, так оно и будет», – цитирует The Athletic итальянского тренера, занявшего должность в «Челси» перед началом сезона.