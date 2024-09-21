Тен Хаг высказался о возвращении Маунта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит, что Мэйсон Маунт принесёт много пользы команде.

Полузащитник пробился в стартовый состав «красных дьяволов» на старте сезона, после чего получил очередную травму. 25-летний игрок пропустил три последние встречи, но скоро должен вернуться – он уже тренируется в общей группе.

«В начале сезона Маунт уже показал, на что способен, мы видели в его игре проблески. Он отсутствовал не так долго, но ему нужен более длительный период с полноценными тренировками и матчами – тогда все увидят его качества. Я полностью в этом убеждён», – приводит журналист Лаури Уитуэлл слова тен Хага.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».