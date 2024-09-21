Мареска: «Чилуэлл был готов уйти из «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска признался, что минувшим летом Бен Чилуэлл был готов сменить клуб.

Левый защитник потерял место в составе «синих» после назначения итальянца на должность главного тренера. Не исключено, что 27-летнего англичанина вернут в заявку, однако его будущее по-прежнему выглядит туманно – он вполне может быть продан в январе.

«Бен – один из тех парней, кто был готов уйти, но сейчас он здесь, тренируется с нами. Он остаётся нашим игроком. Мы будем оценивать ситуацию от матча к матчу, чтобы при необходимости задействовать его», – передаёт The Independent комментарии Марески.