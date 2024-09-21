Стало известно, в какой топ-клуб хотел перейти Гринвуд летом

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд мог продолжить карьеру в другом месте.

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» выставил англичанина на продажу – трансферную борьбу в итоге выиграл «Марсель». Как информирует Transfer News Live, самому Гринвуду был очень интересен вариант с переходом в другой французский клуб – «ПСЖ». Парижане, впрочем, никакого ответного интереса не проявили.

Подписание Мэйсона Гринвуда обошлось «Марселю» в 26 млн евро. 22-летний форвард отметился пятью забитыми голами и одной результативной передачей в четырёх поединках за команду Роберто де Дзерби в рамках Лиги 1.