Артета ответил, насколько отсутствие де Брёйне ослабит «Манчестер Сити»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о возможном отсутствии полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в предстоящем матче.

Из-за повреждения, полученного в недавнем поединке Лиги чемпионов с миланским «Интером», 33-летний бельгиец рискует пропустить воскресную игру Премьер-лиги с «канонирами».

«У них есть Гюндоган, Бернарду [Силва], Фоден и Ковачич, каждый из которых – игрок мирового класса. Мы тоже лишились нескольких футболистов, и нам нужно адаптироваться. Команды такого уровня не могут полагаться на одного исполнителя», – цитирует City Xtra Артету.

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» начнётся в 18:30 по московскому времени.