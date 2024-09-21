Слот дал новый комментарий по сорвавшемуся трансферу Субименди в «Ливерпуль»

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот ответил на очередной вопрос о несостоявшемся трансфере Мартина Субименди.

Полузащитник «Реал Сосьедада» считался главной целью «красных» минувшим летом. Английский гранд был готов активировать пункт отступных, прописанный в контракте испанца, однако сам хавбек решил остаться в своём клубе.

«Если бы мы купили Субименди, то, возможно, я смог бы чаще ротировать состав, и вы, ребята, были бы довольны. Но говорить о нём больше нет смысла, поскольку он остался в «Реал Сосьедаде», а мы пошли своим путём. Сейчас мы действительно довольны Райаном [Гравенберхом], – цитирует Anything Liverpool нидерландского тренера.