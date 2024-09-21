Артета рассказал, что думает о Холанне и его результативности

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

В воскресенье «канониры» проведут выездной матч с действующими чемпионами в рамках пятого тура Премьер-лиги. Холанн подходит к важнейшей игре в потрясающей форме – у него девять голов в четырёх стартовых встречах чемпионата.

«Глядя на показатель забитых голов Холанна, можно прийти к выводу, что он – один из главных источников [голов]. Мы всегда уделяем внимание индивидуальным характеристикам игроков соперников, их сильным сторонам, и всегда думаем о том, как можем их нейтрализовать. Мы должны помешать Холанну забить», – передаёт City Xtra высказывания Артеты.