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Тен Хаг: «Рэшфорд знает, что не добьётся успеха с неправильным образом жизни»

21 Сентября 2024 • 01:23 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
1 2.85 X 3.70 2 2.40
Через 17 ч. 31 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о нефутбольных проблемах Маркуса Рэшфорда.

Английский нападающий не лучшим образом провёл прошлый сезон, что, как принято считать, во многом связано с различными инцидентами из нефутбольной жизни.

«Думаю, как и каждый игрок, он всегда знал, что с неправильным образом жизни невозможно проявлять себя на высоком уровне. Ты не достигнешь того, чего можешь, если не будешь соблюдать дисциплину вдали от клубной базы.

Думаю, для каждого футболиста – особенно в этом клубе – важна определённая устойчивость. Не всякая футбольная карьера представляет собой исключительно путь вверх, и Рэшфорд об этом знает», – цитирует UtdDistrict тен Хага.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг ещё теги

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