Тен Хаг: «Рэшфорд знает, что не добьётся успеха с неправильным образом жизни»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о нефутбольных проблемах Маркуса Рэшфорда.

Английский нападающий не лучшим образом провёл прошлый сезон, что, как принято считать, во многом связано с различными инцидентами из нефутбольной жизни.

«Думаю, как и каждый игрок, он всегда знал, что с неправильным образом жизни невозможно проявлять себя на высоком уровне. Ты не достигнешь того, чего можешь, если не будешь соблюдать дисциплину вдали от клубной базы.

Думаю, для каждого футболиста – особенно в этом клубе – важна определённая устойчивость. Не всякая футбольная карьера представляет собой исключительно путь вверх, и Рэшфорд об этом знает», – цитирует UtdDistrict тен Хага.