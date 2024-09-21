Игрок «Ливерпуля» признался, что болеет за «Милан»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи недавно забил «Милану», за который давно болеет.

Во вторник команда Арне Слота одержала выездную победу над «россонери» в поединке первого тура общего этапа Лиги чемпионов (3:1), а венгерский хавбек отметился забитым мячом.

«После этого матча я надел футболку «Милана», потому что я болею за «Милан». Все мои друзья об этом знают. Дома в Будапеште есть моя фотография с Паоло Мальдини», – приводит журналист Николо Скира слова 23-летнего игрока.

Доминик Собослаи выступает за «Ливерпуль» с лета прошлого года. В начале 2021 года футболист мог оказаться в «Милане», но тогда борьбу за него выиграл «РБ Лейпциг».