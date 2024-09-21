Мареска: «Работа Санчо – это фантастика»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска продолжает восхищаться Джедоном Санчо.

24-летний англичанин, арендованный у «Манчестер Юнайтед» с обязательством выкупа, дебютировал за «синих» в матче против «Борнмута» (1:0). Вингер вышел на замену в перерыве и вскоре получил жёлтую карточку, а в концовке встречи отметился результативным пасом.

«Проблема – это когда игрок приходит немотивированным. В Санчо мы видим увлечённого и мотивированного игрока – и это тоже проблема [из-за жёлтой карточки]? Нет, это просто говорит о его желании.

Джедон показал то, чего мы от него ждали. Речь не только о тех 45 минутах на поле, но и о его работе изо дня в день – это просто фантастика. Надеюсь, он продолжит в том же духе», – цитирует The Independent Мареску.