Постекоглу отреагировал на критику в адрес Соланке

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу не одобряет критику новичка команды Доминика Соланке.

27-летний форвард провёл три матча за «шпор», но пока не отметился результативными действиями. В августе «Тоттенхэм» купил игрока у «Борнмута», заплатив за трансфер более 70 млн евро.

«Я не знаю, ведь люди так торопятся о ком-то судить. Переведите дух, займитесь йогой. Если бы он провёл 15 игр без голов, то я бы смог ответить на этот вопрос», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Постекоглу.

В субботу «Тоттенхэм» сыграет на своём поле против «Брентфорда». Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.