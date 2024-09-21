Стоунс: «Я мечтал играть в «Барнсли», о Премьер-лиге даже не думал»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс заявил, что даже не мечтал достичь высот, которые ему покорились.

Англичанин начал карьеру в «Барнсли» – клубе из своего родного города. В 2013 году центрбека заметили в «Эвертоне», а спустя ещё три с половиной года игрока купил «Манчестер Сити», заплативший «ирискам» более 55 млн евро. В составе «горожан» Стоунс стал шестикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем множества других трофеев.

«Я мечтал играть в «Барнсли». Никогда не думал, что буду выступать в Премьер-лиге, а потом и за сборную Англии. Я смог осуществить свои мечты, и это были особенные ощущения», – рассказал в интервью BBC Sport 30-летний Стоунс.