Стоунс рассказал, как мог уйти из «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс вспомнил о трудном периоде, который пережил в недавнем прошлом.

Англичанин признался, что в 2020 году рассматривал возможность смены клуба, так как не имел регулярной игровой практики в команде Хосепа Гвардиолы.

«Тогда я не играл в «Манчестер Сити», не играл в сборной Англии. Я боролся с этим, чувствовал напряжение, постоянно сомневался. Я видел два пути: либо принять это и уйти, либо остаться и бороться за своё место. Я хотел доказать себе, что достаточно хорош», – цитирует BBC Sport Стоунса.

Впоследствии Джону Стоунсу удалось вернуть доверие Гвардиолы. Более того, игрок освоил позицию гибридного полузащитника и стал важным тактическим инструментом для испанца.