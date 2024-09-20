Мареска: «Рису Джеймсу очень не повезло с новой травмой»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признался, что травмы Риса Джеймса вполне можно было избежать.

Капитан «синих» получил очередное повреждение в предсезонном матче с мадридским «Реалом». С тех пор правый защитник не появляется на поле, а приблизительная дата его возвращения в строй остаётся неизвестной.

«Честно говоря, Рису очень не повезло с новой травмой. Мы планировали заменить его на 65-й минуте, но на 62-й или 63-й он травмировался», – приводит журналист Фабрицио Романо воспоминания Марески об инциденте.

В субботу «Челси» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Вест Хэма».