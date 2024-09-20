Французский нападающий Антони Марсьяль подписал с афинским АЕКом трёхлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба столичного греческого клуба.

«Я очень счастлив переходу. АЕК — это возможность для меня, и я сделаю всё, чтобы добиться успеха, взять трофеи и порадовать болельщиков», - цитирует нападающего пресс-служба клуба.

Напомним, что пополнил АЕК Марсьяль будучи свободным агентом, о приходе игрока в клуб стало известно несколько дней назад. Он покинул прошедшим летом «Манчестер Юнайтед». В английском клубе он был на протяжении девяти лет, с 2015 года.

В чемпионате Греции АЕК идёт на первом месте с 10 баллами.