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Спортивный директор «Наполи» рассказал, как был подписан Мактоминай

20 Сентября 2024 • 22:31 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.20 X 3.25 2 3.40
Через 20 ч. 3 мин.

В «Наполи» высказались о подписании полузащитника Скотта Мактоминая.

Шотландец перебрался в итальянский клуб в конце августа из «Манчестер Юнайтед». Стоимость трансфера составила около 30 млн евро. 

«Мактоминай хотел перейти к нам, мы должны этим гордиться, – рассказывает спортивный директор «Наполи» Джованни Манна. – В июне мы начали переговоры с его агентами, но всё изменилось, когда сам Скотт принял решение. Он встретился с «Манчестер Юнайтед» и договорился о сделке», – поведал функционер.

Скотт Мактоминай успел провести только один матч за коллектив Антонио Конте. До переезда в Италию 27-летний хавбек на протяжении всей карьеры выступал за «Манчестер Юнайтед».

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