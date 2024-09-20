Гюндоган объяснил неудачу «Барселоны» в прошлом розыгрыше Ла Лиги

Бывший полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, ныне выступающий за «Манчестер Сити», вспомнил события прошлого сезона.

За год, проведённый в каталонском клубе, немецкий футболист так и не выиграл трофеев. В чемпионате Испании «сине-гранатовые» финишировали вторыми, уступив мадридскому «Реалу» десять очков.

«Люди смотрят на результаты прошлого сезона и видят, что мы [«Барселона»] ничего не выиграли. Это правда, но мы завершили чемпионат с 85 набранными очками – всего на три меньше, чем годом ранее, когда «Барселона» выиграла Ла Лигу. Нам противостоял очень сильный «Реал», – цитирует Mundo Deportivo 33-летнего футболиста.

Напомним, в августе Илкай Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити», за который выступал до перехода в «Барселону».