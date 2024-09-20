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Эмери отметил игрока замены

20 Сентября 2024 • 19:56 Комментировать
Астон Вилла
...
Вулверхэмптон
1 1.60 X 4.50 2 5.40
Через 19 ч. 49 мин.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о роли нападающего Джона Дюрана.

Эмери отметил, что ему нравится видеть то, как Дюран старается попасть в основу. При этом он должен быть готов не только заменять Олли Уоткинса, а также играть с ним в паре.

«Он близок к тому, чтобы попасть в стартовый состав. При этом он должен понимать, как сможет играть с Олли Уоткинсом. Я очень доволен тем, как он начал сезон. Этим летом я видел, сколько он работал, чтобы остаться в этом клубе», - приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

Несмотря на то, что Дюран в этом сезоне сыграл во всех пяти матчах, его игровое время - всего 138 минут. При этом он забил уже три мяча и в списке лучших бомбардиров АПЛ идёт на втором месте.

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