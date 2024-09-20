Салиба высказался о дуэли с Холанном

В воскресенье «Манчестер Сити» и «Арсенал» сразятся в пятом туре Английской премьер-лиги. Защитнику лондонской команды Вильяму Салиба и его партнёрам придётся сдерживать Эрлинга Холанна, забившего девять голов в четырёх прошедших играх чемпионата. Салиба высказался о грядущей дуэли с фактурным норвежцем.

«Холанн – отличный игрок, один из лучших в мире. Против него трудно играть, но в прошлом сезоне мы отдали всё, чтобы не позволить ему забить. Тогда мы его сдержали», - сказал Салиба FOX Sports.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» начнут матч АПЛ 22 сентября в 18:30 по московскому времени.