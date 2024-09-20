Салиба преуменьшил значимость матча с «Манчестер Сити»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба дал комментарий по поводу предстоящего матча пятого тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Французский футболист преуменьшил значимость этой игры для «канониров».

«Если мы обыграем их, но не будем обыгрывать других, то это ничего не значит. Конечно, мы хотим обыграть «Манчестер Сити» на выходных и отдадим все силы ради победы. Но в воскресенье борьба не закончится», - сказал Салиба в интервью FOX Sports.

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдёт в воскресенье, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.