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Холанн мог перейти в «Ювентус» - воспоминания экс-директора клуба

20 Сентября 2024 • 17:59 Комментировать

Бывший директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта вспомнил о том, как туринский клуб мог подписать нападающего Эрлинга Холанна в юном возрасте.

«Когда Холанн выступал в Норвегии, нам его рекомендовали. В 15 лет он приезжал, чтобы посмотреть матч «Ювентус» - «Интер». Мы были близки, но некоторые бюрократические причины помешали оформить сделку. Это лишь одна из историй – мы имели дело с десятками игроков», - рассказал Маротта в интервью Amazon Prime.

В настоящий момент Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити», а Джузеппе Маротта занимает должность генерального директора в «Интере».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Джузеппе Маротта Эрлинг Холанн ещё теги
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