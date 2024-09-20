«Ливерпуль» хочет перехватить у «Реала» топ-футболиста с ценником в 130 млн евро

Атакующий полузащитник Флориан Вирц хорошо показывает себя в «Байере», и есть вероятность, что следующим летом футболист пойдёт на повышение в более статусный клуб. Фаворитом на подписание Вирца считается мадридский «Реал», но есть и другие претенденты.

Как сообщает известный журналист и инсайдер Кристиан Фальк, в подписании Вирца заинтересован английский «Ливерпуль». Судя по всему, мерсисайдский клуб будет бороться с «Реалом» за талантливого немецкого футболиста.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Флориана Вирца в 130 миллионов евро.