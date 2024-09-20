Мудрик хочет уйти из «Челси»

Вингер Михаил Мудрик хочет покинуть «Челси». Как сообщает Daily Express, украинский футболист хочет перейти в команду, где он будет регулярно получать игровое время.

Стоит сказать, что в последние дни появлялась и информация о желании «Челси» расстаться с Мудриком в зимнее трансферное окно. В январе 2023 года лондонский клуб заплатил за игрока 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов евро в сделку с «Шахтёром» заложены как бонусы.

В четырёх прошедших матчах сезона Премьер-лиги Михаил Мудрик провёл на поле только 61 минуту (0 + 45 + 16 + 0). Специалисты портала Transfermarkt оценивают украинского футболиста в 35 миллионов евро.