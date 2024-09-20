Эмери сообщил о готовности Уоткинса

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери перед домашним матчем пятого тура Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» ответил на вопрос о физической готовности нападающего Олли Уоткинса.

«Олли готов на 100 процентов. Иногда мы меняем его, потому что нам нужно защищать футболистов. Но сейчас он готов полностью», - сказал Эмери журналистам в ходе пресс-конференции.

В пяти матчах сезона 2024/2025 Олли Уоткинс записал на свой счёт два гола и два голевых паса на партнёров.

Отметим, что на текущий момент «Астон Вилла» располагается на пятой позиции в турнирой таблице чемпионата Англии.