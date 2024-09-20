Мареска дал комментарий об ужесточении календаря

Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о возможном бойкоте футболистов из-за напряжённого графика игр. Как известно, на следующее лето планируется клубный чемпионат мира с 32 участниками.

«Для меня расширение календаря является совершенно неправильным, учитывая количество игр, которое уже есть. Но тут только футболисты могут что-то сделать, а мы лишь можем им помочь. За последние две недели некоторые игроки пытались объяснить, что они думают. На мой взгляд, это хорошая отправная точка. Некоторые игроки даже сообщили о готовности объявить забастовку», - сказал Мареска на пресс-конференции.

В субботу, 21 сентября, «Челси» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Вест Хэма».