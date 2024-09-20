Гвардиола: «Мне очень жаль Эдегора»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме полузащитника лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист не сможет помочь команде до конца 2024 года.

«Мне очень жаль его. Мне всегда нравится играть против сильнейших. Конечно, он важный игрок для «Арсенала». «Арсенал» с каждым годом становится сильнее, ведь клуб вкладывает много средств в состав», — заявил Гвардиола журналистам.

В этом сезоне Эдегор принял участие в трех матчах Английской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

22 сентября «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют между собой в пятом туре РПЛ. Старт поединка запланирован на 18:30 по мск.