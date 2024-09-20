Артета ответил на вопрос о состоянии травмированного Эдегора

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о состоянии полузащитника Мартина Эдегора. Норвежец недавно получил травму лодыжки в расположении национальной сборной.

«Нам нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться в течение следующей недели или около того. Посмотрим, как будет реагировать лодыжка, а затем медицинский штаб предоставит мне обновлённую информацию о том, сколько он будет отсутствовать», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Мартин Эдегор может не сыграть за «Арсенал» в 2024 году.