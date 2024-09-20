Артета: «Мы готовились к матчу «Манчестер Сити» ещё с предсезонки»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем гостевом матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

«Мы готовились к этому матчу ещё с предсезонки. Мы знали расписание и знали, что нам придётся провести три большие гостевые игры за шесть дней. Это большая редкость, но так уже получилось. Поэтому мы готовились к этим играм – морально, физически и тактически.

Нам важно восстановиться после матча с «Аталантой». Нужно хорошо спать, хорошо есть. Все с нетерпением ждут матча», - сказал Артета на пресс-конференции в пятницу.

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» стартует 22 сентября в 18:30 по московскому времени.