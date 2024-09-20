Гвардиола высказался о возможности бойкота футболистов

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу заявлений некоторых игроков о возможной забастовке из-за напряжённого графика.
«Возможно, это впервые многие говорят об игроках. Я почти уверен, что если что-то можно изменить, то это должны сделать футболисты. Они единственные, кто может что-то изменить. Футбольный бизнес может существовать без тренеров, без спортивных директоров, без СМИ, но без футболистов футбола не будет. Не только Родри, но и другие стали говорить о графике. Посмотрим», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.
Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 22 сентября, - против «Арсенала».
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