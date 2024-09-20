Гвардиола: «Я бы хотел, чтобы Стерлинг не смог показать хорошую игру в матче с нами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем «Арсенала» Рахиме Стерлинге.

Напомним, с 2015 по 2022 год Стерлинг принадлежал «горожанам», после чего поиграл в «Челси», а сейчас выступает на правах аренды за «Арсенал».

«Я желаю ему всего наилучшего. В первые годы моего пребывания здесь мы не могли представить «Манчестер Сити» без Стерлинга. Он был очень важен для нас! Конечно, я бы хотел, чтобы он не смог показать хорошую игру в воскресенье», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Игра пятого тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдет 22 сентября, начало — в 18:30 по столичному времени.