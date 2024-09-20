Гвардиола: «Вы не представляете, как я рад возвращению Фодена»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием о нападающем команды Филе Фодене.

— Фоден один из лучших в мире по интенсивности, прессингу и движению в штрафной. Вы не можете себе представить, как я рад его возвращению. Он уже готов провести все 90 минут на поле, — сказал Гвардиола журналистам.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок появился на поле в двух матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

22 сентября «Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Арсеналом». Старт поединка пятого тура чемпионата Англии запланирован на 18:30 по столичному времени.