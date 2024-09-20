«Должны доказать»: Артета высказался о битве с «Манчестер Сити»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался о воскресном матче пятого тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

«Это будет конкурентоспособный матч. Мы едем в гости к чемпионам, к команде, которая, по моему мнению, в истории Премьер-лиги была не только самой последовательной в плане результатов, но и самой стабильной с точки зрения доминирования и уровня игры. Это вызов. Мы должны поехать и доказать, что мы сделали ещё один шаг и можем с ними конкурировать», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» стартует 22 сентября в 18:30 по московскому времени.