Гвардиола оценил «Арсенал»

В воскресенье вечером в пятом туре Английской премьер-лиги сразятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола о лондонской команде.

«С каждым сезоном они становятся сильнее, повышается глубина состава. С каждым сезоном они выглядят всё лучше и лучше.

Ключевые моменты развития «Арсенала»? Вам лучше спросить об этом у Артеты, потому что если я буду говорить, то мне скажут, что я начинаю игры разума или что-то в этом роде. Я всегда был высокого мнения об Артете и «Арсенале». Они были очень близки к нам в последние два года», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.