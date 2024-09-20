Гвардиола — о Фодене: «Каждому футболисту нужен перерыв»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем команды Филе Фодене.

«Каждому футболисту нужен перерыв, отдых. У него были некоторые проблемы в последние недели, но он хорошо отыграл 45 минут в минувшем матче. Он был лучшим игроком прошлого сезона АПЛ, поэтому он очень нужен «Манчестер Сити», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 24-летний Фоден принял участие в двух играх, в которых не отметился результативными передачами.

22 сентября «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в рамках пятого тура АПЛ. Начало поединка запланировано на 18:30 по мск.