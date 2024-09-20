Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне перед игрой с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу состояния полузащитника Кевина де Брёйне. Ранее появлялась информация о том, что бельгиец может пропустить ближайший матч Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Сегодня Кевин чувствует себя немного лучше. Завтра у нас ещё будет тренировка, поэтому посмотрим. У де Брёйне есть шансы сыграть», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Матч пятого тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдёт в воскресенье, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.