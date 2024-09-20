Постекоглу не знает, когда вернется Ришарлисон

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что не знает, когда вернется в строй бразильский форвард команды Ришарлисон. По словам тренера, игрок пока далек от этого, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Ришарлисон пока не близок к возвращению. Вам лучше не спрашивать о нем, пока я не сообщу последние новости, потому что его нет в основной команде», - комментирует ситуацию наставник лондонской команды.

Напомним, что последний раз нападающий появлялся на поле почти месяц назад, в победном матче с «Эвертоном». Всего в этом сезоне он провел две игры, но результативными действиями не отметился.