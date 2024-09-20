Гвардиола объяснил, почему «Арсенал» — главный соперник «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре лондонского «Арсенала».

— «Арсенал» очень хорошо действует при высоком прессинге, умеет глубоко обороняться, а также здорово выглядит при переходах. Это сплоченная, абсолютно цельная команда. Именно поэтому «Арсенал» был нашим главным соперником в последних двух сезонах, — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В воскресенье, 22 сентября, «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в рамках пятого тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 18:30 по московскому времени.