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Мареска ответил, готов ли играть Гюсто

20 Сентября 2024 • 15:37 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.50 X 3.85 2 2.03
Через 21 ч. 54 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о состоянии защитника команды Мало Гюсто.

Напомним, 21-летний футболист пропустил минувший матч АПЛ из-за мышечного повреждения.

— Мало Гюсто пока не в форме и не готов играть, как и Рис Джеймс, — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Гюсто появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Завтра, 21 сентября, «Челси» встретится на выезде с «Вест Хэмом». Начало матча пятого тура чемпионата Англии запланировано на 14:30 по московскому времени.

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