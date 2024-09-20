Мареска ответил, готов ли играть Гюсто

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о состоянии защитника команды Мало Гюсто.

Напомним, 21-летний футболист пропустил минувший матч АПЛ из-за мышечного повреждения.

— Мало Гюсто пока не в форме и не готов играть, как и Рис Джеймс, — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Гюсто появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Завтра, 21 сентября, «Челси» встретится на выезде с «Вест Хэмом». Начало матча пятого тура чемпионата Англии запланировано на 14:30 по московскому времени.