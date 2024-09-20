Мареска высказался о состоянии Риса Джеймса

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал комментарий по поводу состояния капитана команды Риса Джеймса. Из-за проблем со здоровьем в сезоне 2024/2025 защитник на поле ещё не выходил.

«Мы ждём, когда он восстановится. Его травма немного затянулась, но самое важное для него и для любого другого травмированного игрока – вернуться тогда, когда ты на 100% готов. Поэтому Рис ещё отсутствует. На данный момент мы не имеем представления, когда он вернётся. Мы надеемся, что это произойдёт как можно скорее», - сказал Мареска на пресс-конференции.

Ранее появлялась информация о том, что в «Челси» думают о возможной покупке нового правого защитника.