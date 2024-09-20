Топ-5 тренеров, которые начинали путь помощниками, а стали победителями

Как мы отмечали ранее, главный тренер клуба и тренер сборной – это разные профессии. Но нельзя не сказать, что такими же разными специальностями являются должности главного тренера и ассистента. Великий сэр Алекс Фергюсон с большой теплотой отзывался о своих ассистентах Брайане Кидде, Карлуше Кейруше и Рене Мёленстене. Заметьте, никто из них не смог стать большим главным тренером высокого уровня. Они все были звёздами – но только в галактике сэра Алекса. Мы же поговорим о тех экс-ассистентах, которые стали звёздами в галактике, созданной ими самими.

Юлиан Нагельсманн («Бавария»)

Юлиан начинал в качестве помощника Томаса Тухеля в юношеской команде «Аугсбурга». Далее он продолжил свой тренерский путь в качестве ассистента уже во взрослых двух командах: «Мюнхен-1860» и «Хоффенхайм». Затем он решил сосредоточиться на юниорском футболе в том же «Хоффенхайме», но уже в статусе главного. Так он дорос до первой команды, став самым молодым тренером в истории Бундеслиги – на тот момент Юлиану было 29 лет. В первый сезон он не дал команде вылететь, во втором стал с ней четвёртым, а в третьем стал третьим в турнирной таблице Бундеслиги. Оставил Юлиан свой след и в «Лейпциге», дойдя со своей командой до полуфинала. Далее была «Бавария». Уверены, что нет смысла пересказывать драматизм данной истории. Сейчас есть все шансы, что Юлиан добьётся успеха со сборной Германии.

Эрик тен Хаг («Аякс», «МЮ»)

Свою карьеру наставника он начинал в роли тренера юношеской команды «Твенте». Затем он на протяжении трёх лет помогал Стиву Макларену в главной команде. Такой же промежуток времени Эрик провёл в аналогичной должности в ПСВ. После этого нидерландский коуч перешёл на самостоятельную работу. Большую роль в его карьере сыграл Пеп Гвардиола. Эти два специалиста столкнулись в «Баварии», где испанец возглавлял основную команду, а тен Хаг – дубль. Далее нидерландец возглавил «Утрехт». С командой он показывал неплохую игру, заслужив тем самым повышение в виде перехода в амстердамский «Аякс». В этом клубе Эрик снискал славу одного из самых сильных тактиков мира, став с клубом три раза чемпионом Нидерландов, с этим же клубом он дошел до полуфинала ЛЧ сезона-2018/2019.

Ханс-Дитер Флик («Бавария»)

Первоначально он запомнился в роли ассистента Йоахима Лёва в сборной Германии. В данной должности Флик проработал восемь лет и покинул её на пике – после победы «бундестим» на мундиале-2014. Случаен ли тот факт, что у Лёва перестало получаться чуть ли не сразу после ухода Ханса-Дитера? Это интересный вопрос.

Далее в немецкой сборной Флик работал в качестве спортивного директора. Первый самостоятельный опыт Ханса-Дитера состоялся в мюнхенской «Баварии» – в середине сезона-2019/2020 после отставки Ковача. И как результат – в первый свой самостоятельный год работы главным тренером Флик выигрывает Лигу чемпионов, а также оформляет требл. Да, у Ханса-Дитера не получилось в сборной Германии, однако есть все предпосылки к тому, что данное имя ещё пошумит на европейской арене.

Зинедин Зидан («Реал»)

Мог ли когда-либо Зинедин представить, что он завоюет больше титулов в качестве тренера, чем игрока?! В сезоне-2013/2014 Зидан был ассистентом у Карло Анчелотти в «Реале». Это было в том сезоне, когда «сливочные» прервали 12-летнюю неудачную серию без побед в главном европейском клубном турнире. Далее Зинедин получил возможность для самостоятельной работы – он возглавил «Кастилью». И на этом поприще трудился два года и хорошо там себя зарекомендовал. В 2016 году, после отставки Рафаэля Бенитеса, «сливочных» возглавил Зизу. По поводу данного назначения было немало скепсиса. Говорили о том, что хороший спортсмен и хороший тренер – это разные профессии. Однако весь негатив Зинедин разбил вдребезги. В течение трёх сезонов он три раза приводил «Реал» к победе в ЛЧ. Думаем, что другие слова здесь излишни.

Микель Артета («Арсенал»)

Сразу после окончания футбольной карьеры Микель вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Данное сотрудничество было выгодно обоим испанцам. Артета учился тренерскому мастерству у соотечественника. Также Микель помогал Хосепу в объяснении специфики АПЛ. Их тандем существовал до 2019 года, так как Артета стал главным тренером «Арсенала». Пусть первые два года у него не всё складывалось, однако со временем он вернул «канониров» в ЛЧ: команда Микеля стала второй – до чемпионства не хватило двух очков. На пути «пушкарей» стал «МС» Хосепа Гвардиолы.

Бонус: Жозе Моуриньо

(«Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Рома»).

Это тот специалист, который не нуждается в представлениях. Жозе со скромным «Порту» выиграл всё, в том числе кубок УЕФА и ЛЧ. С «Челси» брал в свой первый приход два титула АПЛ, а также несколько внутренних трофеев. С миланским «Интером» ему покорились и скудетто, и Лига чемпионов. В «Реале» было выиграно всё, кроме ЛЧ. Второй приход в «Челси» был ознаменован победами в АПЛ и Кубке лиги. С «МЮ» была покорена Лига Европы. Лишь с «Тоттенхэмом» португалец не выиграл трофеев. В роли главного тренера «Ромы» Жозе в первый свой сезон выиграл Лигу конференций, а в следующий сезон довел команду до финала ЛЕ. А ведь начиналось всё с того, что Жозе был переводчиком Бобби Робсона в «Барселоне».