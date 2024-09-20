Фергюсон признался, что скучает по тренерской работе

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признался, что иногда скучает по тренерской работе. Как известно, шотландец ушёл на пенсию после завершения сезона 2012/2013.

«Да, иногда я скучаю. Когда в первый год после ухода на пенсию я посетил еврокубковый финал, то сказал жене: «Вот по чему я скучаю – по большим матчам, по европейским матчам». Поэтому я посещал большинство еврокубковых финалов. Там я находил что-то, с чем мог себя соотнести, что-то, что я хотел бы делать каждый день. «Манчестер Юнайтед» всегда должен участвовать в такого рода больших событиях», - сказал Фергюсона в интервью BBC Breakfast.

Сейчас тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг.