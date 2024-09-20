Гюндоган: «Я никогда не воспринимаю себя слишком важным игроком для команды»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о своей роли в команде.

— Я чувствую, что хорошо вписываюсь в «Манчестер Сити». Я вношу свой вклад в игру команды, но я никогда не воспринимаю себя слишком важным или серьезным. Стараюсь быть нормальным, хорошим и скромным парнем, — цитирует Гюндогана журналист Ян Лэдимен.

Напомним, в летнее трансферное окно 33-летний Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» из «Барселоны».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

22 сентября «Манчестер Сити» примет лондонский «Арсенал». Начало матча пятого тура АПЛ запланировано на 18:30 по мск.