В «Манчестер Сити» приняли важное решение по Эдерсону

В «Манчестер Сити» было принято важное решение по будущему голкипера Эдерсона. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TBR Football, «горожане» хотят сохранить бразильца и запланировали начало переговоров о продлении контракта. Действующий трудовой договор 31-летнего бразильца рассчитан до середины 2026 года.

За «Манчестер Сити» Эдерсон играет с лета 2017 года после трансфера из «Бенфики». С тех пор бразилец провёл за «горожан» 338 официальных матчей, в которых пропустил 261 гол.

Стоит сказать, что минувшим летом слухи связывали Эдерсона с переездом в Саудовскую Аравию.