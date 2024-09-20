Участие Исака в матче с «Фулхэмом» под вопросом

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау выразил сомнение, что нападающий Александр Исак поможет его команде в ближайшей игре АПЛ. Футболист был вынужден покинуть поле в перерыве матча против «Вулверхэмптона» в прошлое воскресенье из-за отека вокруг глаза. Вдобавок ко всему, игрок сборной Швеции также боролся с травмой пальца на ноге. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Сегодня я узнаю больше. Это была странная ситуация, так как мяч просто задел его глаз, и мы тогда подумали, что это было главной причиной того, что он покинул поле. Затем у него также был ушиб ноги, так что у него сочетание этих двух факторов. Мы примем решение сегодня», – заявил наставник «сорок».

Напомним, что в текущем сезоне на счету футболиста четыре матча в английской Премьер-лиге, в рамках которых он забил один гол, а также отметился одной голевой передачей.