«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Борнмута»

«Ливерпуль» активно следит за прогрессом крайнего защитника «Борнмута» Милоша Керкеза. По информации от Team Talk, мерсисайдский клуб всерьёз рассматривает будущий трансфер венгерского фуллбека.

Напомним, на Керкеза был спрос и в летнее трансферное окно. В услугах футболиста были заинтересованы топ-клубы, но требования «Борнмута» отпугнули потенциальных покупателей.

20-летний Керкез в этом розыгрыше Английской премьер-лиги провёл 4 матча, где не отметился ни одним результативным действием. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого футболиста в 20 миллионов евро.