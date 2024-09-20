Алиссон может пропустить ближайший матч из-за повреждения

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер может пропустить ближайший матч из-за травмы.

О повреждении Бекера рассказал во время пресс-конференции главный тренер команды Арне Слот. По его словам, у голкипера проблема с одной из мышц, и сегодня он пропустил тренировку. Примет ли он участие в ближайшем матче, станет понятно после консультации с врачами.

«Алиссон все еще сомневается, сможет ли он тренироваться сегодня, поэтому давайте подождем. После консультации с доктором мы поймем, готов ли он выйти на поле завтра, или нам придется подождать еще несколько дополнительных дней», - приводит слова наставника официальный сайт «Ливерпуля».