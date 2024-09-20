Слот сообщил, что рассчитывает на Нуньеса

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот пообещал выделить больше игрового времени для нападающего Дарвина Нуньеса. Он сообщил, что уругваец хорошо прогрессирует на тренировках и в ближайшем будущем составит достойную конкуренцию основному форварду команды Диогу Жоте. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Дарвин Нуньес получит свой шанс в ближайшем будущем, мы проводим много игр. Сейчас он становится все лучше и лучше, но правда в том, что он конкурирует с Диого Жотой, который, по моему мнению, действительно добился успеха за последнее время».

Напомним, что в текущем сезоне на счету Нуньеса три сыгранных матча в английской Премьер-лиге, однако результативных действий еще не было.