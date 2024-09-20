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Защитник «Ливерпуля» хочет стать новым владельцем французской команды слухи

20 Сентября 2024 • 11:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
1 1.30 X 6.20 2 9.50
21.09 17:00

Футболист «Ливерпуля» Трент-Александер Арнольд заинтересован в приобретении французского клуба «Нант».

Как сообщает L'Equipe, Трент уже сделал запрос на приобретение клуба через лондонский фонд инвестиций. Стоит отметить, что этим фондом управляет отец футболиста Майкл Арнольд.

Также надо добавить, что защитник «красных» является акционером гоночной команды из Франции Alpine F1 Team. Кроме того, перед тем, как переключиться на «Нант» Трент интересовался покупкой команд «Гавр» и «Сент-Энтьен».

Сообщается, что сумма заявки на приобретение составляет 100 миллионов евро. Бизнесмен Вильдамир Кита владеет «Нантом» с 2007 года, но уже много раз признавался, что устал от «спортивных и финансовых трудностей, с которыми сталкивается клуб».

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