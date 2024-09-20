Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон дал прогноз на матч «Вест Хэм» – «Челси»

20 Сентября 2024 • 11:05 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.50 X 3.85 2 2.03
21.09 14:30

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон дал прогноз на столичное дерби между «Вест Хэмом» и «Челси», которое состоится завтра в 14:30 по московскому времени на «Лондон Стэдиум».

«В последнем матче «Челси» обыграл «Борнмут» со счетом 1:0, но, по моему мнению, лучшим игроком поединка был вратарь Роберт Санчес. Клуб уровня «Челси» должен быть этим обеспокоен. Я думаю, что эта игра против «Вест Хэма» закончится вничью», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

Напомним, «Вест Хэм» в прошлом сезоне обыграл «Челси» на своём поле, но весной «синие» взяли реванш, разгромив «молотобойцев» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 5:0. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Пол Мерсон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Сентября
11:13
Бесплатный прогноз и ставка на Вест Хэм — Челси АПЛ — 21 сентября 2024
09:10
Ставка и прогноз на точный счёт матча Вест Хэм – Челси чемпионата Англии — 21 сентября 2024
05:31
Экс-защитник «Ливерпуля» Матип решил, где хочет играть
19 Сентября
23:44
«Челси» принял важное решение по 17-летней восходящей звезде Эстевао
14:38
«Челси» и «Арсенал» послали скаутов для просмотра Дьёкереша 1
14:25
«Челси» зимой может продать Мудрика
11:14
Галлахер высказался об уходе из «Челси»
09:35
Оби Микель высказался о дебюте Санчо за «Челси» 1
18 Сентября
21:33
Мудрик может зимой перейти в «Марсель»
12:22
Горецка интересен двум клубам АПЛ
17 Сентября
14:10
Чилуэлл может покинуть «Челси» уже зимой
09:52
Мареска впечатлён мотивацией Санчо на тренировках
16 Сентября
21:34
Возвращение Риса Джеймса после травмы откладывается
05:03
«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 17-летнего игрока
01:58
«Челси» намерен вернуть воспитанника, оценённого почти в 90 млн евро
00:52
17-летний будущий новичок «Челси» лидирует в чемпионате Бразилии по результативным действиям
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов – это не «Реал» Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков
Спортивные новости
Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Сентября
11:52 · Англия. Премьер-лига
Алиссон может пропустить ближайший матч из-за повреждения
11:44 · Англия. Премьер-лига
Слот сообщил, что рассчитывает на Нуньеса
11:29 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» хочет стать новым владельцем французской команды слухи
11:05 · Англия. Премьер-лига
Мерсон дал прогноз на матч «Вест Хэм» – «Челси»
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» всё ещё сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал команду с лучшей защитой в АПЛ 1
09:31 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может стать игроком испанского суперклуба 2
09:17 · Англия. Премьер-лига
Две звезды «Реала» под ударом из-за Холанна 1
06:19 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее – о помощи ван Нистелроя: «Предпочитаю держать это в секрете»
05:31 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Ливерпуля» Матип решил, где хочет играть слухи
04:59 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о результативности Рэшфорда
04:47 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне пропустит матч с «Арсеналом» слухи
03:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл дорогостоящую альтернативу Родри слухи
02:46 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее: «Меня привлёк «Манчестер Юнайтед», а не Премьер-лига»
19 Сентября
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял важное решение по 17-летней восходящей звезде Эстевао
23:37 · Англия. Премьер-лига
Райя отразил 4 из 8 последних пенальти в матчах «Арсенала»
22:50 · Англия. Премьер-лига
Каррагер объяснил, почему так и не смог выиграть Премьер-лигу
20:26 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» за чемпионство
20:14 · Англия. Премьер-лига
Исак из-за травмы не сыграет против «Фулхэма»
19:52 · Англия. Премьер-лига
Дайча не уволят из «Эвертона», несмотря на провальный старт сезона
19:45 · Англия. Премьер-лига
«Чуть ли не армия стоит»: Канчельскис не сможет посмотреть тренировку «Манчестер Юнайтед»
19:34 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал о приглашениях от «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Агенты игроков «Манчестер Сити» разрабатывают планы на случай вылета из АПЛ 3
19:24 · Англия. Премьер-лига
Артета подтвердил, что у Эдегора тяжёлая травма
19:12 · Англия. Премьер-лига
Бывший футболист АПЛ предложил «Эвертону» вернуть Мойеса
Все новости
Рекомендуем