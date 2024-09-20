Мерсон дал прогноз на матч «Вест Хэм» – «Челси»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон дал прогноз на столичное дерби между «Вест Хэмом» и «Челси», которое состоится завтра в 14:30 по московскому времени на «Лондон Стэдиум».

«В последнем матче «Челси» обыграл «Борнмут» со счетом 1:0, но, по моему мнению, лучшим игроком поединка был вратарь Роберт Санчес. Клуб уровня «Челси» должен быть этим обеспокоен. Я думаю, что эта игра против «Вест Хэма» закончится вничью», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

Напомним, «Вест Хэм» в прошлом сезоне обыграл «Челси» на своём поле, но весной «синие» взяли реванш, разгромив «молотобойцев» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 5:0.